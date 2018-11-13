Muğla Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Yasa dışı bahis operasyonunda şüpheliler adliyeye sevk edildi Muğla
merkezli 3 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 kişiden dün adliyeye çıkartılan 10'u serbest bırakıldı. Diğer 24 şüpheli de bugün adliyeye sevk edildi.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın koordinesinde, Muğla İl Emniyeti Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla merkezli İzmir
ve Denizli
'de, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatatan şebekeye yönelik geçen 9 Kasım Cuma günü operasyon yapıldı. 10 aylık teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, 34 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, 19 kişinin daha arandığı belirtildi. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 100'ün üzerinde dijital materyal, 43 bin lira, 4 kurusıkı ve uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi. Gözaltına alınanlar dışında yasa dışı bahis oynadığı belirlenen toplam 26 kişiye ise 130 bin liralık para cezası kesildiği kaydedildi. Şebeke üyelerinin banka işlemlerinde 5 milyon liralık hareket olduğu belirlendi.
SİSTEMİ BÖYLE KURMUŞLAR
Şüphelilerin internet üzerinden bahis oynanabilen siteler açtığı da ortaya çıkarıldı. Sitelerin yurt dışından hazır satın alınıp, yönetildiği belirlendi. Siteye girişlerin kullanıcı adı ve şifreyle yapıldığı, site içeriğinin giriş yapılmadığı sürece görülemediği saptandı. Site yöneticilerinin, müşterilerini referans yöntemiyle bulduğu, siteye bağlı çok sayıda yöneticinin müşteri portföyünü oluşturduğu kaydedildi. Para alışverişinin çoğunlukla elden, bir kısmının ise bankalarla internet üzerinden yapıldığının anlaşıldığı belirtildi. Nakit ödeme dışında veresiye ödemenin de yapıldığı ortaya çıkarıldı. Yasa dışı bahis yöneticilerinin kendilerinin ya da yakınlarının hesaplarını kullanmak yerine başkalarının banka hesaplarını ve banka kartlarını kullandıkları belirlendi. Sisteme para yatırmak isteyen kişinin, bağlı olduğu yöneticiye telefonla mesajla ya da anlık mesajlaşma uygulaması 'WhatsApp' ile benzeri uygulamalar üzerinden ulaşıp, oynamak istediği miktarı söylediği öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u dün polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphleliler savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 24 şüpheli ise bu sabah adliyeye çıkartıldı. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.
Muğla