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MUĞLA Yasağa aldırmadan denize girdiler

Yasağa aldırmadan denize girdilerMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına aldırmadan evlerinin önünde bulunan denize giren vatandaşlar, polis ekiplerini görünce kaçtı.

01.05.2020 17:22 | Son Güncelleme: 01.05.2020 17:28
Yasağa aldırmadan denize girdiler
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına aldırmadan evlerinin önünde bulunan denize giren vatandaşlar, polis ekiplerini görünce kaçtı. Sahile güneşlenmek için gelen bir kadın ise, polis ekiplerine uyarılıp evine gönderildi.
İçmeler mevkisinde bulunan lüks bir sitede yaşayan vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına aldırmadan denize girip güneşlendi. Denizin ve güneşin keyfini doyasıya çıkaran site sakinleri, devriye görevi yapan polis ekiplerini görünce evlerine döndü. Sahile güneşlenmek için gelen bir kadın ise polis ekiplerine yakalandı. Hakkında tutanak tutulan kadın denize girmemesi konusunda uyarılıp evine gönderildi. MUĞLA Yasağa aldırmadan denize girdiler

Kaynak: DHA

Etiketler: Bodrum, Polis, Güncel, Haber

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