MUĞLA Yasağa rağmen Marmaris'te denize girdiler

Yasağa rağmen Marmaris'te denize girdilerMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bazı kişiler, yasağı dinlemeyerek çocuklarla birlikte denize girdi.

16.05.2020 15:33 | Son Güncelleme: 16.05.2020 15:37
Yasağa rağmen Marmaris'te denize girdiler
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bazı kişiler, yasağı dinlemeyerek çocuklarla birlikte denize girdi. Denize girmenin yasak olduğunun hatırlatılması üzerine kadınlar, "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" dedi.
Marmaris Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 3 Nisan'da, sahil yürüyüş yolları, plajlar, park, mesire yeri ve bahçelere giriş yasaklandı. Restoranların ve kafeteryaların kapalı olması, denize gidilememesi nedeniyle Marmarisliler, bugün bunaltıcı Afrika sıcaklarına rağmen evinde kalmayı tercih etti. İlçenin ana cadde ve sokakları sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerdeki gibi sessizlik hakim oldu. Çalışanlar ve dolaşmaya çıkanlar, gölge yerlerden yürümeye çabaladı. Kentte hava sıcaklığı 39 dereceye kadar ulaştı.
DHA'nın görüntülediği o anlarda, 2 kadın yanlarındaki 4 çocukla birlikte Siteler Mahallesi'nde gizlice denize girip yüzdü. Denize girmenin yasak olduğunun hatırlatılması üzerine kadınlar, "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" dedi. Ayrıca denizden çıktıkları anlaşılan 2 yetişkin erkeğin ise, Uzunyalı mevkisinde öz çekim yaptığı görüldü.
Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Afrika sıcakları tabir ettiğimiz bunaltıcı hava söz konusu. Hava sıcaklıkları gündüz 37-40 derece, nem yüzde 60 ile 65 arasında değişmekte. Deniz suyu sıcaklığı 13 ile 15 derece arasında" dedi. MUĞLA Yasağa rağmen Marmaris’te denize girdiler

Kaynak: DHA

Etiketler: Marmaris, Afrika, Güncel, Haber

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