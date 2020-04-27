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MUĞLA Yasağa uymadı, sahilde güneşlenirken yakalandı

Yasağa uymadı, sahilde güneşlenirken yakalandıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı yasağa rağmen soluğu sahil kenarlarında alan vatandaşlara polis ekipleri göz açtırmadı.

27.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:03
Yasağa uymadı, sahilde güneşlenirken yakalandı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı yasağa rağmen soluğu sahil kenarlarında alan vatandaşlara polis ekipleri göz açtırmadı. Sahilde güneşlenen bir kadınında aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında cezai işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan 31 ilde alınan dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin andından Bodrum'da güneşi gören soluğu dışarda aldı. Bodrum İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun koronavirüs salgının yayılmasına karşı aldığı tedbirler kapsamında sahile çıkma yasağına uymayanlar, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimine takıldı. Polis, denize giren ve sahilde güneşlenen vatandaşlara göz açtırmadı. Akçabük Koyu'nda denize girdikten sonra köpekleri ile birlikte güneşlenen Z.A. isimli kadınında aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında polis ekipleri tarafından cezai işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.
Haklarında tutanak tutulanlar Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine göre 3 bin 150 TL para cezası ya da Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre 392 TL para cezası uygulanacağı bildirildi. Denetimler gün boyu sürdü. MUĞLA Yasağa uymadı, sahilde güneşlenirken yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Bodrum, Polis, Güncel, Haber
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