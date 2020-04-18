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MUĞLA Yasağı çiğneyip denize giren genç kendisini savundu: Virüsü marketten kapıyorlar, deniz temiz

Yasağı çiğneyip denize giren genç kendisini savundu: Virüsü marketten kapıyorlar, deniz temizMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sokağa çıkma yasağına aldırmayan iki genç, sıcak havayı görünce denize girdi.

18.04.2020 16:19 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:23
Yasağı çiğneyip denize giren genç kendisini savundu: Virüsü marketten kapıyorlar, deniz temiz
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sokağa çıkma yasağına aldırmayan iki genç, sıcak havayı görünce denize girdi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye 'de de yayılımının artmasıyla tedbirler sıklaştırıldı. Alınan kararlar kapsamında bu hafta sonu da 31 ilde sokağa çıkma yasağı getirildi. Karar sonrası turistik kent Bodrum'un cadde, sokak ve sahilleri boş kaldı. Sessizliğin hakim olduğu ilçede sıcaktan bunalan 2 genç ise denize girerek serinledi. Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan gençler, "Hava çok güzeldi, kimsede yok bizde denize girdik, kimseye zararımız yok" dedi. Yasağı çiğneyip denize giren gençlerden birisi kendisini "Virüsü marketten kapıyorlar, deniz temiz" diye savundu. Gençler sonrasında sahilden ayrıldı.
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle devriye görevi yapan polis ekipleri ise, yanlarında getirdikleri mamaları kedi ve köpeklere verdi. İnsanların dışarıya çıkamaması nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarını besleyen ekipler, sahilde bulunan kuşlara da yem attı. Cadde ve sokakların bom boş kaldığı turizm kenti en sessiz ve sakin günlerini yaşadı. MUĞLA Yasağı çiğneyip denize giren genç kendisini savundu: Virüsü marketten kapıyorlar, deniz temiz

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Bodrum, Genç, Güncel
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