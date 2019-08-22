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Muğla Yatağan'da yangın, ziraat arazisinde çıkan yangında maddi hasar oluştu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 2 dönüm ziraat alanı yandı.

22.08.2019 22:06 Muğla Yatağan'da yangın, ziraat arazisinde çıkan yangında maddi hasar oluştu
Muğla'nın Yatağan ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 2 dönüm ziraat alanı yandı. Ekiplerin anında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken, yangında 2 dekar alanın yandığı belirtildi.

Yatağan ilçesinin Yava Mahallesi Kayaburnu mevkisindeki akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarının üzerine yangına anında karadan ve havadan müdahale edildi. 4 yangın söndürme helikopteri ile 4 arazöz ve söndürme ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Jandarma tarafından el konulan yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Yatağan, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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