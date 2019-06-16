16.06.2019 18:10
Haberler»Güncel » Haber

MUĞLA Yavru domuz kurtarıldı

Yavru domuz kurtarıldıMUĞLA'nın Milas ilçesinde, 3 metre derinlikteki iç boş su kuyusuna düşen yaban domuzu yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yavru domuz kurtarıldı
MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 3 metre derinlikteki iç boş su kuyusuna düşen yaban domuzu yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Milas'ın kırsal İçme Mahallesi'nde çiftçilik yapan Cafer Torun, bugün saat 14.00 sıralarında, arazideyken duyduğu sesleri takip edince boş su kuyusu içinde yaban domuzu yavrusunu gördü. Torun, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 3 metrelik boş su kuyusuna düşen yavru yaban domuzunu mahsur kaldığı yerden kurtardı. Yavru domuz, doğaya bırakıldı.MUĞLA Yavru domuz kurtarıldı
Kaynak: DHA
Torun, İtfaiye, Milas, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:46 Arızalanan teknedeki 4 kişi kurtarıldı
19:45 İsrail Bahreyn Çalıştayı'na katılacak
19:42 Sakarya'da sağanak
19:42 Kuyuya düşen domuz kurtarıldı
19:42 SİVAS Öğrencilerden Sivas Valisi Ayhan'a 'Babalar Günü' sürprizi
19:41 "Sudan'da müzakerelerdeki sorun askeri sistemi dışlayan bir meclisin kurulmak istenmesi"
19:40 GÜNCELLEME - Sinop'ta motosiklet traktöre çarptı