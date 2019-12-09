Muğla-yemyeşil datça hedefiyle fidan diktiler

Yemyeşil Datça hedefiyle fidan diktiler

Muğla'nın Datça ilçesinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu'nda fidan dikim töreni düzenlendi.

Datça Kayız Yılmaz Meslek Yüksekokulu ile Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Marmaris Gönüllülerinin iş birliğinde düzenlenen törende, yüksekokul bahçesindeki 2 bin metrekarelik alana 200 fidan dikildi. Fidan dikim törenine, Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Gökhan Ayazlar, TEMA gönüllüleri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve Datçalı çevreciler katıldı. Yaklaşık 100 kişilik grup, yüksekokul bahçesinde önceden belirlenen alanlara başta zeytin olmak üzere harnup, kara servi, akasya ve lavanta fidanları dikti. Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Gökhan Ayazlar, Geleceğimiz için bir fidan' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, 200 fidanın toprakla buluştuğunu belirterek, İstedik ki, geleceğe bir anı bırakalım. Herkes kendi çevresinden ağaçlandırma çalışmalarına katkı verirse, bütün bir ülke daha yeşil olacaktır. Okulumuzun bahçesindeki bu alan, umarım gelecek nesillerin gölgesinde soluklanacağı bir yeşil bir vadiyle dönüşür dedi.