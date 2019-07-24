MUĞLA YOL KENARINI PIRIL PIRIL YAPTILAR

MUĞLA'nın Marmaris
ilçesinin turistik Hisarönü Mahallesi'nde yöre halkı ve belediye çalışanları, farkındalık yaratmak için tatilcilerin de katılımıyla yol kenarlarında temizlik çalışması yaptı.Marmaris'e 23 kilometre mesafedeki kırsal Hisarönü Mahallesi'nde, doğanın korunması için çevre temizliği yapıldı. İmece olarak yaılan çevre temizliğine yöre halkı ve Marmaris Belediyesi çalışanlarının yanı sıra tatilcilerin de aralarında bulunduğu 70 kişi katıldı. Hisarönü - Marmaris karayolunun 10 kilometrelik bölümünde 2 saat süreyle temizlik çalışması yapıldı. Plastik ve cam şişe, izmarit, naylon poşet gibi çok miktarda katı atık toplandı. Toplanan atıklar imha edilmek üzere Muğla
Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne gönderildi.Hisarönü Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Taştekin, Bu temizliğin amacı, tatilcilerin çevreye daha duyarlı ve saygılı olmasını sağlamak için farkındalık yaratmaktı. Karayolundan araçlarıyla geçenler de alkışlarla ve korna çalarak temizlik çalışmamıza destek verdi. Hem yol kenarı tertemiz oldu hem de doğaya karşı daha duyarlı olarak çöp atılmaması için güzergahı kullananların dikkati çekmiş olduk dedi.