Haberler» Güncel» Haber

MUĞLA YOL KENARINI PIRIL PIRIL YAPTILAR

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin turistik Hisarönü Mahallesi'nde yöre halkı ve belediye çalışanları, farkındalık yaratmak için tatilcilerin de katılımıyla yol kenarlarında temizlik çalışması yaptı.

24.07.2019 10:24
MUĞLA YOL KENARINI PIRIL PIRIL YAPTILAR
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin turistik Hisarönü Mahallesi'nde yöre halkı ve belediye çalışanları, farkındalık yaratmak için tatilcilerin de katılımıyla yol kenarlarında temizlik çalışması yaptı.Marmaris'e 23 kilometre mesafedeki kırsal Hisarönü Mahallesi'nde, doğanın korunması için çevre temizliği yapıldı. İmece olarak yaılan çevre temizliğine yöre halkı ve Marmaris Belediyesi çalışanlarının yanı sıra tatilcilerin de aralarında bulunduğu 70 kişi katıldı. Hisarönü - Marmaris karayolunun 10 kilometrelik bölümünde 2 saat süreyle temizlik çalışması yapıldı. Plastik ve cam şişe, izmarit, naylon poşet gibi çok miktarda katı atık toplandı. Toplanan atıklar imha edilmek üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne gönderildi.Hisarönü Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Taştekin, Bu temizliğin amacı, tatilcilerin çevreye daha duyarlı ve saygılı olmasını sağlamak için farkındalık yaratmaktı. Karayolundan araçlarıyla geçenler de alkışlarla ve korna çalarak temizlik çalışmamıza destek verdi. Hem yol kenarı tertemiz oldu hem de doğaya karşı daha duyarlı olarak çöp atılmaması için güzergahı kullananların dikkati çekmiş olduk dedi. MUĞLA YOL KENARINI PIRIL PIRIL YAPTILAR

Marmaris Belediyesi, Marmaris, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Haberleri
10:44   Düzce'de selde kaybolan 2 çocuk aranıyor
10:44   Van'da tarihi eser kaçakçılığı
10:41   KARADENİZ'DE UÇAKLA YUNUS SAYIMI SONA ERDİ
10:41   Milyonluk dolandırıcılığa verilen ceza "hukuka uygun" bulundu
10:41   ŞEHİT OĞLUNUN İSMİNİN ALT GEÇİDE VERİLDİĞİNİ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
10:40   ATATÜRK HAVALİMANI APRONUNDAKİ HURDA UÇAKLARI DIŞARI ÇIKARTACAK YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
10:40   Adıyaman'da kurbanlık satışları başladı