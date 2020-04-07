Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

MUĞLA-Yunan askeri, göçmenleri yakıtını alarak deniz ortasında bıraktı

Yunan askeri, göçmenleri yakıtını alarak deniz ortasında bıraktıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın Kos adasına geçmeye çalışan 17 göçmenin bindiği botun yakıtını alan Yunan askeri, onları deniz ortasında bıraktı.

07.04.2020 13:37 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:39
Yunan askeri, göçmenleri yakıtını alarak deniz ortasında bıraktı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan 'ın Kos adasına geçmeye çalışan 17 göçmenin bindiği botun yakıtını alan Yunan askeri, onları deniz ortasında bıraktı. Göçmenler Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bu sabaha karşı İçmeler bölgesinden lastik botla denize açılan 17 göçmen, Bodrum açıklarındaki Karaada'nın güneyine geldikleri sırada Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından durduruldu. Yunan askerleri, göçmenlerin lastik botunun yakıtını aldıktan sonra denizin ortasında kaderlerine terk etti. Göçmenler, Türk sahil güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Bodrum sahil güvenlik ekibi, göçmenleri kurtardı. Bodrum Limanı'na getirilerek işlemleri yapılan göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecekleri öğrenildi. MUĞLA-Yunan askeri, göçmenleri yakıtını alarak deniz ortasında bıraktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yunanistan, Bodrum, Kos, Güncel

Haberin Videosu :

MUĞLA-Yunan askeri, göçmenleri yakıtını alarak deniz ortasında bıraktı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››MUĞLA-Yunan askeri, göçmenleri yakıtını alarak deniz ortasında bıraktı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

’’EBA TV’deki dersleri izleyemiyorum’’ dedi, sevindiren hediye geldi Haberler
''EBA TV'deki dersleri izleyemiyorum'' dedi, sevindiren hediye geldi
Salgın nedeniyle orduevleri, kapılarını sağlık çalışanlarına açtı Haberler
Salgın nedeniyle orduevleri, kapılarını sağlık çalışanlarına açtı
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü Haberler
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü
Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı maske kavgası, kanlı bitti Haberler
Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı maske kavgası, kanlı bitti
3 kişiyi öldüren zanlı, ’namus meselesi’ diyerek kendini savundu Haberler
3 kişiyi öldüren zanlı, 'namus meselesi' diyerek kendini savundu
Görüntü bugün Türkiye’de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı Haberler
Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner? Haberler
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner?
Görüntü bugün Türkiye’de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı Haberler
Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:51: Ceza yazılan genç kız: Çekmeyin, babam görecek cezayı - Haber 14:51: Samandağ Belediyesi maske dağıtımına başladı - Haber 14:50: Sarıkamış'ta başlatılan dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor - Haber 14:50: Yalova Üniversitesinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haber 14:50: Yepaş il müdürü Bilici'den kapalı işyerlerine elektrik faturası uyarısı; - Haber 14:29: Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek - Haber 13:55: Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı - Haber 13:52: Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek? - Haber 13:49: Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü - Haber 13:36: EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi - Haber 22:59: Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı - Haberler