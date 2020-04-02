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MUĞLA Yurt dışından gelenler Muğla'da yurda yerleştirildi

Yurt dışından gelenler Muğla'da yurda yerleştirildiMuğla'da, yurt dışından gelen 150 kişi, koronavirüs önlemleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtta karantina altına alındı.

02.04.2020 22:20 | Son Güncelleme: 02.04.2020 22:22

Yurt dışından gelenler Muğla 'da yurda yerleştirildi

Muğla'da, yurt dışından gelen 150 kişi, koronavirüs önlemleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtta karantina altına alındı. Aralarında kadın, çocuk ve bebeklerinde bulunduğu kişilerin 14 gün boyunca gözetim altında tutulacağı öğrenildi.

Dalaman Havalimanı'na Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den uçakla gelen 150 kişi, sağlık kontrolünden geçirilerek otobüslerle Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye getirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait 8 otobüsle getirilen Türk vatandaşları, Kredi ve Yurtlar Kurumu Muğla İl Müdürlüğü'ne bağlı Milli Piyango Yurdu'na yerleştirildi. Polis, AFAD, UMKE, Kızılay ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yurtta karantina altına alınanların kayıtları yapıldı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Ilman, 150 kişinin koronavirüs önlemleri kapsamında 14 gün boyunca yurtta karantina altında tutulacağını söyledi.

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MUĞLA Yurt dışından gelenler Muğla’da yurda yerleştirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Kredi Yurtlar Kurumu, Muğla, Güncel

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MUĞLA Yurt dışından gelenler Muğla'da yurda yerleştirildi
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