Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

MUĞLA Yüzgeci kopmak üzereyken kurtarılan caretta caretta tedaviye alındı

Yüzgeci kopmak üzereyken kurtarılan caretta caretta tedaviye alındıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, şamandıra halatlarına dolanan ve sol yüzgeci kopma noktasına gelen caretta caretta kurtarılarak tedaviye alındı.

01.05.2020 18:30 | Son Güncelleme: 01.05.2020 18:32
Yüzgeci kopmak üzereyken kurtarılan caretta caretta tedaviye alındı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, şamandıra halatlarına dolanan ve sol yüzgeci kopma noktasına gelen caretta caretta kurtarılarak tedaviye alındı. Küdür Yarımadası Yalıkavak Mahallesi'nde sahilden 100 metre açığa bırakılan şamandıra halatlarına dolanan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası, çevrede bulunan esnaf Hüseyin Poyraz'ın dikkati sayesinde fark edildi. Caretta caretta'nın hareketsiz şekilde durduğunu farkeden Poyraz durumu, Bodrum Akut ekibine bildirdi. Bölgeye gelen Akut ekibi üyeleri, halatlara dolanan ve hareket edemeyen caretta carettayı uzun uğraş sonucu kurtardı. Halatların çözülmesinin ardından caretta caretta'nın, sol yüzgecinden yaralandığı fark edildi. Sol yüzgeci sarılan caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) gönderildi. DEKAMER'de tedaviye alınan careta caretta'nın, sol yüzgecinin bandajlandığı ve ilaç tedavisine başlandığı öğrenildi. DEKAMER yetkilileri, deniz kaplumbağasına tam zamanından müdahale edildiğini, aylar sürecek tedavinin ardından denize dönebileceğini ifade etti. MUĞLA Yüzgeci kopmak üzereyken kurtarılan caretta caretta tedaviye alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bodrum, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Ukrayna’da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı Haberler
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Son Dakika: Türkiye’de 1 Mayıs’ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258’e yükseldi Haberler
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Türkiye’nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti Haberler
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı Haberler
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti Haberler
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti
Habertürk’te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haberler
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü Haberler
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye’de ilk kez görüntülendi Haberler
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Haberler››Güncel››MUĞLA Yüzgeci kopmak üzereyken kurtarılan caretta caretta tedaviye alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:34: Yemen'de sel nedeniyle bir bebek hayatını kaybetti - Haber 19:32: Halatlara takılan carreta caretta için seferber oldular - Haber 19:31: FLAŞ - Haber 19:30: Karabük'te kumarhaneye çevrilen iş yerine baskın: 2 gözaltı - Haber 19:27: Öğrencileri ile birlikte sağlık çalışanlarına destek için klip hazırladı - Haber 19:16: Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi - Haber 19:12: İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi - Haber 15:34: Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı - Haber 14:58: İspanyol basını, Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceğini yazdı - Spor 14:50: Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti - Haberler