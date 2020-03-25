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MUĞLA Zifte bulanan köpek ve 5 kaplumbağa kurtarıldı

Zifte bulanan köpek ve 5 kaplumbağa kurtarıldıMUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde yol kenarına dökülen zifte bulanarak mahsur kalan köpek ve 7 kaplumbağadan 5'i itfaiye ve zabıta ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle kurtarıldı.

25.03.2020 13:59 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:59
MUĞLA Zifte bulanan köpek ve 5 kaplumbağa kurtarıldı
Zifte bulanan köpek ve 5 kaplumbağa kurtarıldı
MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde yol kenarına dökülen zifte bulanarak mahsur kalan köpek ve 7 kaplumbağadan 5'i itfaiye ve zabıta ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle kurtarıldı. Telef olmaktan son anda kurtarılan hayvanlar tedaviye alındı. Diğer 2 kaplumbağanın ise telef olduğu belirlendi.
Gerişburnu Mahallesi Tavşan Beledini mevkisinden geçen bir vatandaş, yol kenarındaki zift birikintisinde bir köpeğin can çekiştiğini gördü. Yardım istenmesi üzerine bölgeye Seydikemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ziftin içine yan yatmış köpekle birlikte 7 kaplumbağa gören ekipler kurtarma çalışması başlattı.
Çapa ve küreklerle hayvanları kurtarmaya çalışan ekipler, yetersiz kalınca zifte saplanan köpek iş makinası yardımıyla mahsur kaldığı yerden alındı. Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu hayvanlar saplandıkları ziftten çıkarıldı. Kaplumbağalarının 2'sinin telef olduğu anlaşıldı. Ölümle burun buruna gelen köpek ve 5 kaplumbağa ise üzerlerinde zift temizlenmek üzere Fethiye'deki bir veteriner kliniğine götürüldü. Hayvanların üzerindeki ziftlerin burada temizlenmesinden sonra Fethiye Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülüp, tedavilerine burada devam edileceği bildirildi.
Öte yandan yol kenarındaki zift birikintisinin geçen 29 Ekim'de gerçekleşen kamyon kazası sonrası yola aktığı ve üzerinin kapatılmadığı kaydedildi. Seydikemer Belediyesi olayda ihmali bulunanlar hakkında inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Etiketler : Seydikemer, İtfaiye, Zabıta, Güncel

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