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MUĞLA Zümrüdüanka ve barış güvercini güneş saatinde buluşacak

Zümrüdüanka ve barış güvercini güneş saatinde buluşacakMUĞLA'nın Datça ilçesinde heykeltıraş Elbruz Denge (51), 2,5 tonluk mermer güneş saati eserinde, küllerinden doğan Zümrüdüanka ile barış güvercinini buluşturacak.

31.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:06
Zümrüdüanka ve barış güvercini güneş saatinde buluşacak
MUĞLA'nın Datça ilçesinde heykeltıraş Elbruz Denge (51), 2,5 tonluk mermer güneş saati eserinde, küllerinden doğan Zümrüdüanka ile barış güvercinini buluşturacak.
Datça'da, bugüne kadar Knidos Aslanı'ndan, Fok bademe kadar birçok esere imza atan Elbruz Denge, bu kez eski çağlardaki insanların, güneşin ufuk üstündeki hareketinden yola çıkarak yaptıkları güneş saatinin benzerini yapmak için kollarını sıvadı. Datça'daki atölyesinde 5 tonluk mermer blokların üzerinde yaklaşık 3 aydır çalışan Denge, güneş saatinin büyük bir bölümünü tamamladı. Eserinde barış güverciniyle küllerinden tekrar hayat bulan Zümrüdüankayı birlikte betimleyen Denge, güneş saatinin 2 metre çapında ve 2,5 ton ağırlığında olacağını söyledi. Datça'da bir otelin güney duvarına düşey olarak konulması planlanan güneş saatinin, en geç 1 ay içinde tamamlanması bekleniyor.
Kendisine güneş saati yapması konusunda teklif geldiğinde barışın ve savaşın, iyilik ve kötülüğün temsil edildiği bir eser yapmak istediğini ifade eden Denge, "Yapacağım eser, düşey bir güneş saati olacak. Güneş saatinin alt tarafında, kuyruğu açılmış bir kuş yer alacak. Bu çalışmayı bir güvercinden esinlenerek yaptım. Kuşun ağzında taşıdığı zeytin dalı, gölge çubuğu olarak kuyruğun üzerindeki saat dilimlerine gölgesini verecek" dedi. Ucunda tek bir zeytin tanesi olan dalı taşıyan kuşun barış güvercinini temsil edeceğini belirten Denge, "Bu eserde aynı anda Anka kuşuna (Zümrüdüanka) da bir gönderme var. Barışın yok olup, ortadan kaybolması ve sonra her şeye inat yeniden ortaya çıkışını, küllerinden doğan Anka kuşu ile anlatmak istedim. Bu güneş saati bir anlamda, barış güverciniyle Anka kuşunun buluşması olacak. Güneş saatinin yuvarlak olan bölümünde, güneş tutulmasına yer vereceğim. Bu yuvarlağın içine cam bir küre koyacağım. Koyu bir cam olacak ve burada güneş tutulmasını anlatacağım. Bu gönderme tekrar eden, birbirinin içine girmiş Yin-Yang (iyilik ve kötülüğün simgesi) örneği gibi tutulma ve var olmayı tekrar tekrar anlatmış olacak" dedi. MUĞLA Zümrüdüanka ve barış güvercini güneş saatinde buluşacak

Kaynak: DHA

Etiketler: Datça, Güncel

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MUĞLA Zümrüdüanka ve barış güvercini güneş saatinde buluşacak
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