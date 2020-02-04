Muğlalı bisikletçiler Alanya'dan döndüler

Muğla 'da ilk kez 16 sporcu ile Erkekler Kategorilerinin tümünde yer aldıklarını söyleyen Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, bu konuda Bisiklet Sporuna verdikleri desteklerin geri dönüşümünü almaya başladıklarını söyledi. 500 den fazla sporcunun yarıştığı yarışmaya Muğlalı Bisikletçilerin ilk defa katıldığını belirten İlman, burada Elit Erkeklerde Salcano Sakarya, Spor Toto, Konya Torku gibi önemli marka olmuş bisiklet kulüplerinin sporcuları ile başarılı başa baş bir sürüş gerçekleştiren sporcularımız Genel Klasmanda 14. Sırada yer almayı başardılar. Bundan sonraki yarışlarda bu derecenin daha da artacağını umuyorum dedi.

Sporcuların başarılarının yanı sıra Türkiye Bisiklet Federasyonun, Bir Türkiye Şampiyonası ve artık klasikleşmiş, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Salcano Türkiye Bisiklet Yol yarışının yanı sıra, İstanbul, Ankara ve Bursa da gerçekleştirilecek ve 1000 den fazla sporcunun katılması beklenen Granfondo yarışının 4,sünün de Eylül ayında Muğla'da yapılacağını müjdeledi. Federasyon tarafından 4 il içine alınmış olmanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, bu ne kadar doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Türkiye'nin 4 önemli ili arasında olmak ve böyle bir yarışı Muğla'ya almak çok önemli ama bunun yanı sıra Turizmin sona ermeye başladığı Eylül ayında 1000 den fazla sporcu ve bunun yanı sıra beraberinde aileleri, izleyiciler derken önemli bir alternatif Turizm hareketi yakalayacağımız için son derece mutluyuz bu açıdan da son derece önemlidedi.

İl Genelinde Bisiklet İl Temsilciliğince sezon başı yapılan toplantı ileTürkiye genelinde önemli organizasyonlar yapan ve tanınırlığı yüksek Bisiklet Derneklerinin de kulüpleşme kararı aldığını belirten İlman, Bu hamle ile lisanslı Sporcu sayımızda da önemli bir artış yaşayacağımıza inanıyorum dedi.