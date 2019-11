Muğlalı kadınlar ata'nın huzuruna çıktı

Muğlalı kadınlar Ata'nın huzuruna çıktıMUĞLA Büyükşehir Belediyesi'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıldönümü anısına düzenlediği geziye 13 ilçeden katılan 310 kadın, Anıtkabir 'i ziyaret etti.Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlediği geziyle Muğlalı kadınların Ata'nın ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'i ziyaret etmesini sağladı. 2014 yılından bu yana düzenlenen Anıtkabir ve Çanakkale ziyaretlerine 1786 kişi katılırken bu yıl Muğla'nın 13 ilçesindeki 40 farklı mahalleden 310 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.Anıtkabir'i ziyaret etme fırsatı yakalayan Dalaman ilçesi Gökseki Mahallesi'nden ev kadını Zübeyde Sağlam, Benim adım Zübeyde. Atamızın annesiyle aynı adı taşıyorum kızımın adı da Latife'dir. İçimdeki heyecanı anlatamıyorum dedi.Ula'nın Kızılağaç Mahallesi'nde yaşayan ev kadını Şehnaz Karadağ ise, Duyguları tarif etmek imkansız. Atatürk'e her şeyimizi borçluyuz. Eğer bugün ayaktaysak bir yerlere gitmemiz bile onun sayesindedir. Atatürk karşımda olsa ona önce bir sarılırdım bize hediye ettikleri için onun ellerini öperdim. Arkadaşlarına gazilere ve şehitlerimize çok minnettarız hepsine çok büyük bir saygı duyuyoruz diye konuştu.Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, vatan topraklarında devrimleri, fikirleri ile yaşayan ve her şeyimizi borçlu olduğumuz Atatürk'ün hiçbir zaman, asla unutulmayacağını söyledi. Başkan Gürün, Türk Milleti'nin Anadolu topraklarında kalmasını sağlayan, savaşlarda fedakarlıkları, özverileri ile cepheye silah taşıyan, evlatlarını gözünü bile kırpmadan vatan savunmasına gönderen Anadolu kadınıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle, 'Dünyada her şey kadının eseridir.' Bizler de Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak daha önce şehir dışına çıkma imkanı bulamamış fedakar kadınlarımızı Ata'mızın ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e gönderdik. Muğla'mızın Atatürk'e büyük özlemini, sevgisini ve dualarını Anıtkabir'de Ata'mıza ilettiler ve geldiler. Türk Milleti fedakar, Atatürk'ün yolunda bu annelerin yetiştirdiği evlatları ile Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Atatürk'ü ilelebet yaşatacak dedi.