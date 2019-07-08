Muğlalı okçulardan büyük başarı

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi Okçuluk Takımı, Gençler Kadetler Açık Hava Türkiye Şampiyonası'ndan 4 altın, 1 gümüş madalya ve Türkiye rekoru ile döndü. Yatağan'ın Bencik Mahallesi'ne kazandırılan okçuluk tesisinde çalışmalarını sürdüren Muğla temsilcisi, son olarak Ordu'da düzenlenen ve milli takım seçmeleri niteliğindeki Türkiye Şampiyonası'na önemli dereceler elde etti. Makaralı Yay Genç Erkekler'de Emircan Haney altın madalyanın sahibi olurken, kızlarda Hazal Burun gümüş madalya kazandı. Sevda Yaka, Hazal Burun ve Solgül Lök'ten oluşan yıldız kız takımı ise 2008 puanla yeni Türkiye rekorunu kırarak Muğla'ya 3 altın madalya daha getirdi. Emircan ve Hazal, İspanya'nın Madrid şehrinde yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandılar.

- Yatağan