Muğlalılar kar yağışını 'Kerimoğlu' oyunu ile karşıladı

Muğlalılar kar yağışını 'Kerimoğlu' oyunu ile karşıladıMuğla'da mevsimin ilk karı Menteşe
Yılanlı Dağına düşerken, kar yağışını duyan Muğlalılar, kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı Dağına çıkarak mevsimin ilk kar yağışını Kerimoğlu oyunu ile karşıladı
MUĞLA - Muğla'da mevsimin ilk kar yağışı gece saatlerinde başladı. Merkez
ilçe Menteşe
'nin Yılanlı Dağında gece saatlerinde başlayan kar yağışını duyan Muğlalılar, kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı Dağına akın etti. Saat 21.30'da başlayan kar yağışı sonrası vatandaşlar araçları ile geldikleri Yılanlı Dağında kartopu oynadı. Yılanlı mevkisine mevsimin ilk kar yağışının ardından Muğlalı vatandaşlar kar üzerinde ateş yakarak yöresel oyunlar oynarken, küçük çocuklar da karın keyfini kartopu oynayarak yaşadı. 900 rakımlı Yılanlı Dağına düşen mevsimin ilk kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar çocukları ile kartopu oynadı. Kar
kalınlığının 10 santime ulaştığı Yılanlı- Göktepe
Mahallesi arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri iş makineleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Kar
yağışını 'Kerimoğlu' oyunu ile karşıladılar.Kar keyfini yaşamak için dağa gelen vatandaşlardan birisi, "Yılın ilk karı yağdı. Menteşe
'li vatandaşlarımızı mangalları ile Yılanlı Dağına bekliyoruz" derken, bir başka vatandaş, "Harika. Bu yıl kar çok erken geldi. Çok mutluyum. Duyunca hemen koştuk geldik ve atmosfer harika. Muğla şu anda kar altında ve gelebilirsiniz" dedi.
Menteşe,Muğla,Kar
12 Aralık 2018 Çarşamba 02:06