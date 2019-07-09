09.07.2019 16:42
Haberler» Spor» Haber

Muğlaspor'a iki transfer birden

Muğlaspor

TFF 3. Lig ekiplerinden Muğlaspor, Karacabey Belediyespor'dan kanat oyuncusu Adem Aydın ve 1461 Trabzon'dangenç sol bek Sami Can Özkan ile sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Muğlaspor, Karacabey Belediyespor'dan kanat oyuncusu Adem Aydın ve 1461 Trabzon'dan

genç sol bek Sami Can Özkan ile sözleşme imzaladı.

Muğlaspor geçen sene Karacabey Belediyespor'da forma giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusu Adem Aydın ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil beyazlılar aynı anda 1461 Trabzon'dan genç sol bek Sami Can Özkan'ı da 1 yıllığına kiraladı.

32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Adem Aydın geçen sene 30 maça çıktı. Bu maçlarda 3 gol 5 asist yapan Aydın, kariyerinde 1461 Trabzon, Kahramanmaraşspor, Darıca Gençlerbirliği, Diyerbekirspor, Erekspor ve Karacabey Belediyespor'da forma giydi. Bu zamana kadar PTT 1'inci Lig, 2 ve 3'üncü Liglerde oynayan Adem Aydın 7 kez Play-off maçlarına çıktı, 2 kez şampiyonluk yaşadı.

Trabzonspor'un alt yapısından yetişen Sami Can Özkan ise geçen sene 1461 Trabzon'da 21 maça çıktı. 20 yaşındaki genç sol bek oyuncusu bu maçlarda 1 gol kaydetti. - MUĞLA
Kaynak: İHA
1461 Trabzon, Adem Aydın, Can Özkan, Aydın, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:27   "Spor Sivas Yaz Okulu" başladı
18:24   Arda Turan'a Fatih Terim şoku! Galatasaray'a transfer olacak mı?
18:21   Büyükşehir'in okçuları Türkiye rekoru kırdı
18:18   Emre Mor, Galatasaray ile anlaştı
18:10   Kahramanmaraşspor'da beklenmeyen ayrılık
18:05   Neto: 'FC Barcelona için oynamak bir hayalin gerçekleşmesidir'
18:05   Divock Origi Sezon Öncesi İçin Liverpool'a Döndü