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Muğlaspor Basın Sözcüsü Bütüner: "Herkesi hoşgörü ve sevgiye davet ediyoruz"

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, yönetimi tarafından son iki haftada alınan bir beraberlik ve bir yenilginin ardından gelen sosyal medyadan istifa çağrılarına cevap verildi.

11.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:12Muğlaspor Basın Sözcüsü Bütüner:
TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, yönetimi tarafından son iki haftada alınan bir beraberlik ve bir yenilginin ardından gelen sosyal medyadan istifa çağrılarına cevap verildi.

Yönetim adına açıklamayı Muğlaspor Basın Sözcüsü Avukat Gülen Bütüner yaptı. Bütüner açıklamada, "Muğlaspor Kulüp Başkanımız Erol Kapiz başkanlığında 10 Aralık 2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantımızı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Yönetim Kurulu olarak, Muğlaspor Kulübü Yönetimi tam kadro Erol Kapiz başkanlığında görevimize devam etmekte olup, son günlerde sosyal medyada Başkanımız ve Yönetim Kurulumuz adına yayınlanan tüm olumsuz ve kışkırtıcı yazıları Yönetim Kurulu olarak doğru bulmuyor, Kulüp adına birlikte ve beraber olduğumuzu belirtmek isteriz. Muğlaspor hepimizin ortak değeridir, bu değere hep birlikte sahip çıkılması inancındayız. Herkesi hoşgörü ve sevgiye davet ediyoruz. Hep birlikte Muğlaspor için tek yürek olmaya devam edeceğiz" diye ifade etti. - MUĞLA

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: İHA

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