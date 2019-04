Muğlaspor-Bucaspor: 1-0

Kaynak: DHA

STAT: Muğla AtatürkHAKEMLER: Murat Türkoğlu (xxx), Soner Akgün (xxx), Servet Bozkurt (xxx)MUĞLASPOR: Barış (xxx) - Polat (xxx) (Dk. 78 Fırat x), Mustafa (xxx), Salim (xx), Zeki (xx), Cebrail (xx), Mükail (xx) (Dk. 81 Yağız x), Rıdvan (xx), Akın (xx), Murat Can (xxx), Ramazan (xxx)BUCASPOR: Kemal Mert (xx) - Doğan (x), Erhan (x), Saruhan (x) (Dk. 46 Osman xx), İsa (xx), Özcan (x) (Dk. 78 Muhammed x), Cuma (x), İbrahim (xx), Sabahattin (x) (Dk.46 Oğuz x), Yıldıray (x), Barış (xx)GOL: Dk.41 Murat Can (Muğlaspor)SARI KARTLAR: Akın, Polat, Yağız (Muğlaspor), Barış, Yıldıray (Bucaspor)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ligdeki konumunu sağlamlaştırmak isteyen Muğlaspor, kümede kalma mücadelesi veren son sıradaki Bucaspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibe galibiyeti getiren golü 41'inci dakikada Murat Can kaydetti. Bucaspor 66'ncı dakikada Yıldıray'la kullandığı penaltı atışından faydalanamadı. Bu sonuçla Muğlaspor, 36 puana ulaşıp 10'uncu sıraya çıkarken, galibiyet hasreti 3 haftaya yükselen Bucaspor 27 puanda kalarak umutlarını azalttı. Maçın uzatma anlarında Bucasporlu 2 taraftar sahaya girerek Muğlaspor yedek kulübesine koştu. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle olaylar büyümeden önlendi.1'inci dakikada Muğlaspor atağında Ramazan'ın soldan pasında ceza sahası içindeki Mükail'in vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.11'inci dakikada Bucasporlu Barış'ın ceza yayı üzerinden kesme vuruşunda top üst direği sıyırarak dışarı gitti.23'üncü dakikada ev sahibi ekipten Ramazan'ın yerden şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden oyun alanını terk etti.41'inci dakikada Muğlaspor aradığı golü buldu. Ceza sahası içinde Mustafa'nın pasında Murat Can plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.64'üncü dakikada Muğlaspor'dan Akın ceza alanı içinde İsa'yı düşürünce maçın hakemi Murat Türkoğlu penaltı noktasını gösterdi.66'ncı dakikada Yıldıray'ın penaltı atışında kaleci Barış gole izin vermedi.73'üncü dakikada Cebrail'in sağdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Murat Can'ın röveşatasında kaleci Kemal gole izin vermedi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Muğlaspor sahasında Bucaspor'u 1-0 mağlup etti.- Muğla