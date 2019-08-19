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Muğlaspor'da başkanvekili Tahir Ünsal istifa etti

TFF 3. Lig ekiplerinden Muğlaspor'un başkanvekili Tahir Ünsal, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

19.08.2019 18:02 Muğlaspor'da başkanvekili Tahir Ünsal istifa etti
TFF 3. Lig ekiplerinden Muğlaspor'un başkanvekili Tahir Ünsal, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Yazılı bir açıklama yayımlayan Ünsal, istifa gerekçesinin, Muğlaspor'a tahsis edilen otobüste Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün fotoğraflarının yer almasına gösterilen tepkiler olduğunu kaydetti.
Muğlaspor'a katkıları nedeniyle takımın kullandığı otobüsün arkasına başkanların fotoğraflarının konulmasını kendisinin istediğini belirten Ünsal, "Fotoğrafları koyarken bu kadar eleştirilebileceğini hiç beklemedim. Yapılan desteği göstererek, diğer kişi ve kurumların da desteğini alabileceğimizi varsaymıştım. Görevimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Bahattin Gümüş, Spor

Kaynak: AA

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