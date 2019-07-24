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Muğlaspor'da Batuhan bitti

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edecek Muğlaspor, geçen sezon Keçiörengücü'nde forma giyen 21 yaşındaki sağ bek Batuhan Süer ile sözleşme imzaladı.

24.07.2019 12:11 Muğlaspor'da Batuhan bitti
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edecek Muğlaspor, geçen sezon Keçiörengücü'nde forma giyen 21 yaşındaki sağ bek Batuhan Süer ile sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Erol Kapiz, Başkan Vekili Tahir Ünsal, genel kaptan Hasan Keskin ve sportif direktör Abdullah Eskihisarlı'nın da katıldığı törenle resmen Muğlasporlu olan genç futbolcu şampiyonluk yaşamaya geldiğini söyledi. Futbola 2009 yılında Keçiören Yıldızspor'da başlayan Batuhan, daha sonra altyapıda Osmanlıspor formasını giydi. 2016 yılında Keçiörengücü takımında profesyonel olan defans oyuncusu, burada 2'nci Lig şampiyonluğu yaşadı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: DHA

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