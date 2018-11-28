Muğlaspor'da Silin İstifa Etti

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:29



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:29

TFF 3. Lig 3. Grup'ta son 3 haftada aldığı mağlubiyetlerle taraftarını üzen Muğlaspor'da teknik direktör Ramazan Silin görevinden istifa etti.Ligde son galibiyetini 4 Kasım'da Payasspor'u evinde 2-0 yenerek alan yeşil-beyazlılar, ardından 3 mağlubiyetle 10. sıraya geriledi. Ligin güçlü temsilcilerinden Diyarbekir ile hafta sonu kendi sahasında karşılaşacak olan Muğlaspor'da kötü gidişin ardından Ramazan Silin'in istifası şok etkisi yarattı. Silin, "Kan değişikliğinin faydalı olacağını düşünüyorum. Kulübümle hiçbir sıkıntım olmadı. Muğla'da çok güzel günlerim geçti" dedi. - Muğla