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Muğlaspor sahaya indi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü grupta mücadele edecek olan Muğlaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı.

18.07.2019 13:16 Muğlaspor sahaya indi
TFF 3'üncü Lig 3'üncü grupta mücadele edecek olan Muğlaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı. Teknik Direktör Hasan Şermet yönetiminde ilk çalışmasını

Muğla Atatürk Stadyumunda gerçekleştiren Yeşil Beyazlılar hazırlık kampını Muğla'da geçirecek.

Muğlaspor Sportif Direktörü Abdullah Eskihisarlı ilk antrenmanın ardından yaptığı açıklamada, "İlk antrenmanımızı Muğla Atatürk Stadyumunda gerçekleştirdik. Antrenmanlarımız Menteşe Ortaköy tesislerinde devam edecek. Muğlaspor bu sene dış kampa gitmeyecek. Tüm hazırlığımızı Muğla'da yapacağız. İlk antrenmana anlaştığımız futbolcular ve alt yapıdan 7 oyuncu katıldı. Altyapı oyuncularımız . Teknik Direktör Hasan Şermet hocamız tarafından deneniyor. Ayrıca transfer çalışmalarımız da devam ediyor. Her geçen gün kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Muğla, Spor

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