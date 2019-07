Muğlaspor stoper Güray Fırat ile anlaştı

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Muğlaspor'da, yeni sezon hazırlıkları bu hafta başlıyor.İç ve dış transferde çok sayıda futbolcu ile görüşen yeşil beyazlı kulüp son olarak Bayrampaşaspor 'da forma giyen 24 yaşındaki stoper Güray Fırat ile sözleşme imzaladı. Futbola Kayserispor'da başlayan ve son üç sezonda Bayrampaşa Kulübünde bir şampiyonluk bir de play off yaşayan futbolcu Muğlaspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Muğlaspor Kulübü Başkanı Erol Kapiz, Başkan Vekili Tahir Ünsal, İdari As Başkan Hüseyin Nizamoğlu ve Sportif Direktör Abdullah Eskihisarlı'nın katıldığı törenle kendisini Muğlasporlu yapan imzayı atan genç oyuncu, Muğlaspor camiasını yakından bildiğini ve yeşil beyazlı kulübe geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Güray Fırat, takımın başarısı için çok çalışacaklarını belirtti.Muğlaspor Kulübü Başkanı Erol Kapiz ise, atılan imzanın her iki taraf içinde hayırlı olması dileğinde bulundu. Başkan Kapiz, transferde çok titiz davrandıklarını ifade ederek, iç ve dış transferde çok sayıda futbolcu ile irtibat halinde olduklarını kaydetti. - MUĞLA