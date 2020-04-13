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Muğlasporlu golcünün dayısı virüse yenildi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta gol krallığı yarışında 20 golle zirvede yer alan Muğlasporlu Muratcan Bölükbaşı'nın dayısı Tuncay Öztürk'ün koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

13.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:34
Muğlasporlu golcünün dayısı virüse yenildi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta gol krallığı yarışında 20 golle zirvede yer alan Muğlasporlu Muratcan Bölükbaşı'nın dayısı Tuncay Öztürk'ün koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Muratcan Bölükbaşı'nın dayısı Tuncay Öztürk kısa bir süre önce yakalandığı koronavirüse yenik düştü. Hayatını kaybeden Tuncay Öztürk'e Allah'tan rahmet, kaptanımız Muratcan ve ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Tuncay Öztürk, Spor
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