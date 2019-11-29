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Muhabbet kuşunu yangından kurtarmak isterken dumandan etkilendi

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki evinde çıkan yangından muhabbet kuşunu kurtarmak isterken dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

29.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:14Muhabbet kuşunu yangından kurtarmak isterken dumandan etkilendi
'nin ilçesindeki evinde çıkan yangından muhabbet kuşunu kurtarmak isterken dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Ferhat Yağcı'ya ait Mehmet Ali Paşa Mahallesi Dalgıç Sokak'taki 4 katlı apartmanın 1'inci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bu sırada eve gelen ve dumanı fark eden Yağcı, muhabbet kuşunu kurtarmak için eve girdi. Muhabbet kuşunun bulunduğu kafesi alan Ferhat Yağcı, itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı.
Dumandan etkilenen Yağcı, sağlık ekiplerince bir özel hastaneye kaldırıldı.
Yağcı'nın yangından kurtarmaya çalıştığı muhabbet kuşu ise öldü.

Kocaeli, İzmit, Güncel

Kaynak: AA

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