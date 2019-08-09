Muhabbet kuşunun, Recep Tayyip Erdoğan sevgisini görenler şaştı kaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Recep Uzer, muhabbet kuşuna öğrettiği kelimelerin yanı sıra, ev içinde onunla birlikte yemek yiyor, Paşa'ya çocuğu gibi bakıyor. 7 aydır muhabbet kuşunu beslediğini söyleyen Uzer, evin içinde 'Paşa'yı omzundan bile indirmiyor. Uzer'in kuşu, "Recep Tayyip Erdoğan" başta olmak üzere birçok kelimeyi söyleyebiliyor.

"DUA DA OKUYABİLİYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını da söyleyebilen muhabbet kuşu, şarkı seslendirip, dua da okuyabiliyor. Uzer, Paşa'nın kendisine adeta arkadaş olduğunu belirtti. Uzar, "Paşa, "Recep Tayyip Erdoğan", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Bismillah", "Kıskananlar çatlasın", "Maşallah", "Sübhanallah", "Recep hoca korkuyorum, gel", "Sevmiyor musun, sen beni", "Bana çay, sana yok", "Şımarık", ''Sessiz ol çocuk uyuyor", ' 'Beni de götür", "Ben de geleceğim" diyebiliyor." dedi.

"15 YIL BOYUNCU YANINDAN AYRILMAYACAĞIM"

Öğretmen Recep Uzer, yıllardır çocuklara eğitim verdiğini dile getirerek, şu şekilde konuştu: "33 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Yıllardır çocuklara okuma-yazma öğretiyorum. Hayvanları seven biriyim. Yedi ay önce yeni doğmuş olan kuşu satın aldım. Önce 35 kelime öğrendi. Sonra 70 kelimeye çıktı. Günümün çoğu, Paşa'yla evde geçiyor. Yanımdan ayrılmıyor. Evladım gibi oldu. Yaşam süresi 15 yılmış, 15 yıl boyunca yanından ayrılmayacağım."