Vestel Gururla Yerli Konserleri kapsamında düzenlenen "Muhabbetli Konserler" dizisinin ilk konuğu piyanist Gülsin Onay ile tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Polonyalı piyanist ve besteci Frederic François Chopin'in yaşadığı dönem ve eserleri ele alındı.

Konserin ilk bölümünde Gülsin Onay, "Si Bemol Majör Op. 12", "Ballad No: 3 La Bemol Majör Op. 47", "Noktürn Fa Diyez Minör Op. 48 No.2", "Sonat No.3 Si Minör Op. 58'den 3. bölüm Largo", "Andante Spianato et Grande Poloniase Brillante mi Bemol Majör Op. 22" parçalarını seslendirdi.

"Her türlü duyguyu bestelerinde çok güzel bir şekilde ifade etmiş"

Ali Pınar'ın moderatörlüğünü yaptığı konserin ikinci bölümünde ise Onay, Chopin'in müzik hayatı boyunca 19 yılda 30 konser verdiğini aktararak, "Piyanistlere çok büyük bir ufuk açmış ve her türlü duyguyu bestelerinde çok güzel bir şekilde ifade etmiş. Yani sadece romantik ya da çelimsiz değil, aynı zamanda son derece kahramanlığı, coşkuyu, isyanı her şeyi ifade etmiş. Bunun yanında çok samimi, kendi içine kapanık bir sırdaş gibi duygularını müziğine dökmüş diye düşünüyorum." dedi.

İlber Ortaylı da romantik dönemin bestecisi olarak tanınan Chopin'in Polonya, Fransa'da yaşadığı dönemi, tarihini ve coğrafyasını, ayrıca romantizm akımının başlangıcını sanatseverlerle paylaştı.

Romantizm akımının Fransız ihtilali ve sonrasında çok yaygın olduğunu belirten Ortaylı, "Bu akımın kökleri çok derin. Edebiyatta ve sanatta bu gibi akımların tarihlendirilmesi, köklerinin tespit edilmesi kolay değil." diye konuştu.

Ortaylı, Chopin'in 39 yıllık hayatının yarısını Polonya'da yarısını Fransa'da geçirdiğini hatırlatarak, şunları anlattı:

"Gittiği Fransa bir ihtilal geçirmiş ve imparatorluğa dönmüştü. Çok genç öldü. Hastalıklarla boğuşan bir delikanlıydı. Onun şöhreti Polonya'da başladı. Zor bir hayatı vardı. Bir yandan tanınan bir kompozitör bir yandan da Rus valinin akşam yemeklerinde piyano çalmak zorundaydı ve adamlar da çok kibar değillerdi. Romantizm akımına ve halk kültürüne çok hakimdi. Romantizm çok kaliteli bir edebiyat, çok yüksek düzeyde bir kültür, duygusallık, vatan sevgisi, milliyetçilik veya hümanistlik demekti."

Konseri izlemeye gelenler arasında ayrıca daha sonra "Muhabbetli Konserler" dizisine konuk olacak ikiz piyano sanatçısı Güher ve Süher Pekinel Kardeşler, opera sanatçısı Burak Bilgili ve mimar Emre Arolat yer aldı.

