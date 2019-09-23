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Sevda Demirel'den Reynmen'e olay yorum: Ona tokat atasım var

Bundan 20 yıl önce Hande Ataizi'ne attığı tokatla gündemden düşmeyen eski model, "Şu sıralar Reynmen'e tokat atasım geliyor. Bir muhabire el kaldırması çok yanlış bir hareket" ifadelerinde bulundu.

23.09.2019 09:07

sevda demirel, Hande Ataizi, Reynmen, Tokat, Magazin


YORUMLAR(8)
ÇİĞDEM KLC:Bu adamın başarısını bukadar kıskanmayın be kardeşim
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ENGİN:at gibi karı
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BU NASIL İŞ.:ulan 20 sene önceki tokadı hâla konuşuluyor. helal olsun valla.
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FEYK HARET:muhabir olay çıkarmak için orda ayrıca yayınlanan video da montaj var konuşmaların tamamı yok karalama için pr çalışmasına benziyor benim görüşüm.
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HABERCİLİKTE ZİRVE:NE DEDİN . . . TAK NE DEDİN TAK . . . . . . . .
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PİSLİK:Bu çocuk tokadı değil idam edilmeyi hakediyor. Her hareketi çok gıcık
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SABAHATİ KİM DİNLER:ULAN KADIN BİR TOKATLA LÜX HAYAT YAŞADI YA BE. BAŞKA HİÇ BİR YETENEĞİ MARİFETİ VS BİLMEDİİMİZ SEVDA PARA BİTTİKÇE BİRİLERİNİ TOKATLAYACAK. NE DİYELİM. REYMENNE KOLAY GELSİN. BALON ŞÖHRETİNİ BAŞKA BİR BALONDAN TOKAT YİYEREK ŞİŞİRSİN.
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DEFNE:Gündemden düştükçe her lafa tokat. . Canım. . O tokat olayı çok eskide kaldı. Bence başarılı işler yaparak gündemde kal. . . .
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