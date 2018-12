Muhacir" de "Ensar" da Terör Tehdidinden Kurtulmak İstiyor

Kaynak: AA

RAUF MALTAŞ - Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusuna yönelik olası askeri harekatına, Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde yaşayan hem vatandaşlar hem de Suriyeliler destek veriyor.Suriyeliler, ülkelerindeki iç savaş nedeniyle yeni bir hayata başladıkları Akçakale ilçesinde, yaşama tutunmaya çalışıyor.İlçeye birkaç kilometre mesafedeki vatanlarına terör tehdidi nedeniyle yıllardır hasret kalan Suriyeliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fırat Nehri'nin doğusuna askeri harekat düzenleneceğini açıklamasının ardından, yeniden ülkelerine dönme hayali kurmaya başladı. Akçakaleliler ise sınırlarındaki terör tehditinin bölgeden uzaklaştırılacak olmasının sevincini yaşıyor.Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınır komşuları Suriye'nin, Tel Abyad halkıyla tarih boyunca iç içe olduklarını söyledi.Suriye'de milyonlarca kişinin savaş nedeniyle yerinden ve yurdundan edildiğini anımsatan Ayhan, ilçede misafir edilen Suriyelilerin, topraklarının özgürlüğe kavuşması için Türkiye'den destek istediklerini anlattı."Harekat uzun sürmez"İlçe halkının harekatı desteklediğini vurgulayan Ayhan, şöyle devam etti:"Suriye devletinin eski gücüne kavuşmasını istiyoruz. Şu an Suriye'nin her bir köşesinde farklı bir terör örgütü yer edinmiş durumdadır. Amerika, Tel Abyad'da teröre adeta ağabeylik yapıyor. Terör örgütünün Türk askerinin karşısında duramayacağını hepimiz biliyoruz. Örgüt mensuplarını Kandil'de saklandıkları deliklerden çıkardık, birçok yerde kazdıkları çukurlara gömdük. Burası da düz bir alan, harekatın fazla uzun süreceğini zannetmiyorum. Harekat kısa sürede başlarsa, karşı tarafın da hemen özgürleşeceğini düşünüyorum."Akçakaleli esnaf Osman Taka da Türkiye'nin başarılı bir harekat daha yapacağına inandığını söyledi.Harekatın bölgede yaşayan herkese adeta rahat bir nefes aldıracağını belirten Taka, şunları kaydetti:"İnşallah temiz bir harekat olur. Sınırın ötesindeki akrabalarımız ve komşularımız da rahat eder diye umuyoruz. Suriyeliler evlerine gittiği zaman biz burada, onlar da orada rahat eder. Bu terör belasından hem onlar hem de biz kurtulmuş oluruz. Teröristler tarafından burada bile her an vurulabiliriz, bu konuda çok fazla güvenliğimiz olmasa da ülkemizin üstün gücüne inanıyoruz. Bir ara akrabam da çoluğu çocuğuyla bu teröristlere hedef olmuştu. İnşallah bu harekatla artık acı yaşanmayacak duruma geliriz. Askerimiz bölgeyi en iyi şekilde inşallah temizler ve bizi bu beladan kurtarır.""Karşımızda terör örgütünü görmek istemiyoruz"Ali Toprak ise karşılarında başkalarının emrinde olan bir terör örgütü bulunduğunu söyledi.Terör örgütünün bir an önce Türkiye sınırından uzaklaştırılmasını isteyen Toprak, "Terör örgütünün, Türkiye'nin, bizim karşımızda ne işi var. Biz burada terör örgütünü istemiyoruz. Biz her sabah kalktığımızda karşımızda terör örgütünü görmek istemiyoruz." dedi.Suriyeli Hasan Hamel de yaklaşık 4 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirtti.Türklerin her türlü konuda kendilerine yardımcı olduğunu anlatan Hamel, "Tel Abyad'da bizi örgüt evimizden çıkardı, biz de Türkiye'ye sığındık. Bizi yıllardır mahvediyorlar. Türkiye'nin yardımını ve desteğini istiyoruz. Türkiye oralara girsin ki biz de oluşan güvenli bölgede rahatça evlerimize dönebilelim. Tek gayemiz, memleketimiz terörden temizlensin ve geri dönelim. Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde oraların bizim için geri alınacağına inanıyoruz." diye konuştu.Süleyman Musa ise harekat sayesinde hasret kaldıkları ülkelerine dönecekleri inancını ifade etti.Memleket özleminin bir türlü dinmediğini vurgulayan Musa, şunları anlattı:"Memleketimize dönmek istiyoruz. Harekat olursa Suriyeliler olarak ÖSO'ya ve Mehmetçik'e yardımcı oluruz çünkü terör örgütü ailemizi, çoluğumuzu çocuğumuzu yıllardır perişan ediyor. Bize çok zulmettiler, çocuklarımızı mahvettiler. Çocuklarımıza esrarı önce bedava verip alıştırıyorlar, sonra da parayla satıp onlara istediklerini yaptırıyorlar. Örgüt üyelerinin çoğu çocuk ve sırf alıştırıldıkları esrar karşılığında onların safında savaşıyor. Topraklarımız çok hain bir örgütün eline geçti. Türkiye'nin desteğiyle inşallah asıl sahiplerine iade edilecektir."