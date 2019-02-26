Muhacir Evi Müzesi Açıldı

Çorlu
Muhacir Evi Müzesi törenle açıldı.
Cemaliye Mahallesi'ndeki müzenin açılışında konuşan Tekirdağ
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak
, Tekirdağ genelinde bin 53 adet tarihi yapı olduğunu ve bunların arasında 40'ın üzerindeki tarihi yapının Çorlu ilçesinde olduğunu söyledi.
Albayrak, müzenin Çorlu ve Tekirdağ için önemli bir simge olacağını kaydetti.
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt
ise, tarihi evin müze yapılmasının aşamalarını anlattı.
Evin eski mülk sahibi Ercan Doğanca
da evde yaşadığı anılarını aktardı.
Açılış törenine Tekirdağ Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, CHP
Tekirdağ Milletvekili Candan
Yüceer ve vatandaşlar katıldı.
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Kaynak: AA