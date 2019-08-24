Muhafazakâr giyim fuarı kapılarını açtı

Federal Fuarcılık tarafından düzenlenen fuara, 30 ülkeden 60 üretici firmayla 700 mağaza katıldı. Almanya, Irak, İran, Rusya, Hollanda, Özbekistan, Suudi Arabistan, Afganistan, Lübnan, Ürdün, Cezayir, Fas ve Libya başta olmak üzere yurt dışından gelen tasarımcı, mağaza sahibi ve üreticiler, fuarda 12 binden fazla yeni tasarım ürünü sergiliyor.

100 MİLYON DOLAR ÜZERİNDE İHRACAAT

Fuara katılan 60 üretici firmanın, yurtdışından gelen 700 mağaza, butik ve toptancı ile bir araya gelmesi hedefleniyor. Fuarda, ağırlıklı olarak muhafazakâr giyim koleksiyonlarıyla yer alan ve 12 binden fazla yeni tasarım ürün sergileyen katılımcı firmaların bu sezon 100 milyon dolar üzerinde ihracat yapması beklenmekte. Fuar, Almanya, Fransa, Rusya, Ukrayna, Hollanda, Türkmenistan, Kazakistan ve Azerbaycan başta olmak üzere 30 ülkeyi ağırlıyor.