Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz'dan "Andımız" Önerisi

15 Kasım 2018 Perşembe 17:18



15 Kasım 2018 Perşembe 17:18

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP ) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz "Andımız" ile ilgili öneride bulunarak, " Pazartesi girişte Cuma çıkışta okutulsun" dedi.Andımız tartışmaları ile ilgili MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz yazılı bir açıklama yaptı. "Andımız " konusunda yapılan tartışmaların yersiz ve temelsiz olduğunu söyleyen MYP Lideri Yılmaz;" Andımız okullarda okutulmalıdır. Milli şuuru besleyen bu söylev çocuklarımıza ortak bir hedef belirleyen son derece büyük bir değere sahiptir. Mesele mecrasından çıkmadan orta yol bulunabilir. Benim önerim her gün okutulmamasından yanadır. Fakat hafta başı ve hafta sonu çocukların okul giriş ve ayrılışları muhakkak suretle andımız okutularak yapılmalıdır" dedi. Her gün okutulmasının zorlu bir iş olduğunu söyleyen MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz; "Andımızın her sabah hava koşulları da düşünülerek günlük okutuluyor olması da abartılı ve maksadı aşan bir durum doğurabilir. Bu kez Andımızın içeriği etkisini artırmak yerine azaltabilir de. Bu nedenle çocukları da yormadan en mantıklı olan şeyin hafta başı ve hafta sonu Andımız okumalarının yapılarak okula giriş ve çıkışın yapılması en sağlıklı çözümdür. Bu konu da bir konsensüs sağlanmalıdır "dedi. - İSTANBUL