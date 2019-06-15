Muhafız'ın güzel oyuncusu Ayça Ayşin Turan Çukur'a transfer oldu

Her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen fenomen dizi Çukur, deyim yerindeyse transfere doymuyor. Sezon finali bölümüyle heyecanı dorukta bırakan diziye sürpriz bir transfer gerçekleşti.

MUHAFIZ'IN LEYLA'SI ÇUKUR'A TRANSFER OLDU

'Hakan: Muhafız' dizisinde Leyla karakteriyle karşımıza çıkan güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, sezonun ilgiyle izlenen 'Çukur' dizisine dahil olacak.

SENA'NIN YERİNE GEÇECEK

Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Erkan Kolçak Köstendil'in rol aldığı yapımın yeni bölümlerinde oynayacak olan Ayça Ayşin Turan, dizinin finale yakın bölümünde ölümüyle herkesi üzen Sena karakterinin yerine geçecek.