Muhafız'ın Yakışıklı Oyuncusu Çağatay Ulusoy, 1 Milyon TL'lik Arabası ve Yeni İmajıyla Görüntülendi

Muhafız'ın yakışıklı oyuncusu Çağatay Ulusoy, yeni imajı ile hayranlarını şaşırttı. Saç sakal uzatan Ulusoy'un bu yeni imajının dizi için mi olduğu merak konusu oldu.
"FARKLI İŞLER OLACAK"
Genç oyuncu ayak üstü " Amerika'ya gideceğim doğru. Görüşmelerim olacak Hakan Muhafız devam ama farklı bir şeyler var söyleyip de sürprizini kaçırmayayım şimdi. Farklı işler olacak, farklı şeyler yapacağız inşallah" magazin muhabirlerine şeklinde açıklamada bulundu.
ARABASI 1 MİLYON TL
Ayrıca oyuncu aldığı 1 milyon 100 bin TL değerinde RS6 Audi arabası ile görüntülendi.
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