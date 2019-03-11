11 Mart 2019, 09:51
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Muhafız'ın Yakışıklı Oyuncusu Çağatay Ulusoy, 1 Milyon TL'lik Arabası ve Yeni İmajıyla Görüntülendi

Netflix'in ilk Türk dizisi olan Hakan: Muhafız'da oynayan başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy yeni imaj ve 1 milyon TL'lik arabası ile ilk kez görüntülendi.

Muhafız'ın yakışıklı oyuncusu Çağatay Ulusoy, yeni imajı ile hayranlarını şaşırttı. Saç sakal uzatan Ulusoy'un bu yeni imajının dizi için mi olduğu merak konusu oldu.

"FARKLI İŞLER OLACAK"

Genç oyuncu ayak üstü " Amerika'ya gideceğim doğru. Görüşmelerim olacak Hakan Muhafız devam ama farklı bir şeyler var söyleyip de sürprizini kaçırmayayım şimdi. Farklı işler olacak, farklı şeyler yapacağız inşallah" magazin muhabirlerine şeklinde açıklamada bulundu.

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ARABASI 1 MİLYON TL

Ayrıca oyuncu aldığı 1 milyon 100 bin TL değerinde RS6 Audi arabası ile görüntülendi.

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Çağatay Ulusoy, 1 Milyon TL'lik Arabası ve Yeni İmajıyla Görüntülendi">
Hakan: Muhafiz Dizisi, ulusoy, Çağatay Ulusoy, Magazin


YORUMLAR (3)
ALMANYA: Araba Spor olsa daha iyi dururdu.Kombi ney.
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MUHAFIZ: MUHAFIZ DEVAM ETSİN !!
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ALİ: Bu ne ya,sanki kalabalık aile arabası gb,genç adama bu araba gitmez.
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