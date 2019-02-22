22 Şubat 2019, 14:44
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Muhafız'ın Yıldızı Çağatay Ulusoy, Yeni İmajıyla Tepki Topladı

Muhafız dizisiyle son günlerin en çok konuşulan ismi Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla hayranlarından tepki topladı.

Netflix'in ilk Türk yapımı dizisinde başrol oynayan Çağatay Ulusoy, adını Türkiye dışına da duyurarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Türkiye'deki hayranlarından ziyade dünyada da birçok kişi tarafından takip edilmeye başlayan Çağatay Ulusoy, imaj değiştirdi. Yakışıklı oyuncunun yeni imajı ise tepkilere neden oldu.

KİLO ALDIĞI GÖZLERDEN KAÇMADI

Son olarak geçtiğimiz haftalarda Hazal Kaya ve Ali Atay'ın düğününde, kendisi gibi oyuncu Duygu Sarışın'la görüntülenen Çağatay Ulusoy'un kilo aldığı gözlemlenmişti. Ünlü oyuncunun geçtiğimiz gün gittiği bir restoranda garsonla çekindiği fotoğrafı ise gündeme bomba gibi düştü.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Çağatay Ulusoy'un bu fotoğrafı, takipçilerini adeta hayal kırıklığına uğrattı. Aşırı kilo aldığı, saçını ve sakalını uzattığı görülen Ulusoy'un son halini görenler, tanımakta güçlük çekti. Takipçileri, Ulusoy'un acilen eski haline geri dönmesini istedi.

"BU NE HAL?"

Best Model seçildikten sonra ününe ün katan yakışıklı oyuncu, "Muhafızda gayet fitti, bu ne hal?", "O eski halinden eser yok şimdi" tarzında yapılan yorumlara maruz kaldı.

YENİ PROJE ÇALIŞMALARI

Ayrıca Çağatay Ulusoy'un son halini görenler, yeni bir proje için mi çalışıyor sorusunu sormaktan kendilerini alamadı.

Türkiye, Çağatay Ulusoy, ulusoy, Magazin


YORUMLAR (8)
ASE: siz bu hayran olduğunuz erkek yıldızların ünlü olmak adına kimlerle neler yaptığını bir bilseniz asıl tepkiyi o zaman verirsiniz.
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POYRAZZ: benim oğlum bundan daha yakışıklı. bir çok diziden teklif aldık fakat göndermedim. tek korkum kötü yola düşürülmesi.
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ADINIZI YAZIN.: kimden tepki toplamış olabilir tabiki bu ülkenin ergen beyinlilerinden
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JÜL SEZAR: maşşşşaallahh tam kurbanlık
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9X SNİPER SCOPE: Daha göbeğini muhafaza edemiyorsun Muhafız.
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