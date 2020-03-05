Muhalefetten Osmangazi Meydanı'na tam destek

Osmangazi Belediye Meclis Üyeleri, Bursa 'nın çehresini değiştirecek Osmangazi Meydanı şantiyesini Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte gezdi. AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve CHP Osmangazi İlçe Başkanı Metin Akyolcular'ın da hazır bulunduğu inceleme gezisinde Başkan Dündar, projenin tüm detayları hakkında bilgi verdi.

Bursa'da şuan kamu tarafından yapılan bu büyüklükte başka bir işin olmadığına dikkat çeken Başkan Dündar, "Bursa için çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Her anlamda büyük bir iş yapıyoruz. Şu anda fore kazık çalışmaları devam ediyor. İnşaat çalışmaları tamamlandığında Osmangazi Meydanı, Merinos Parkı ve Çarşamba Pazar Park ile bütünleşecek. Metro istasyonuna yürüyüş güzergahı olacak. Bursa'mız kısa bir süre sonra, yıllardır ihtiyacını duyduğu meydanına kavuşacak" dedi.

"BURSA İÇİN ÇOK FAYDALI BİR PROJE"

CHP Osmangazi İlçe Başkanı Metin Akyolcular da Osmangazi Meydanı'nın Bursa'nın ihtiyaç duyduğu bir proje olduğunu belirterek, "Osmangazi Belediye'mizin başlattığı bu proje bizim için önemli. Şehrimizin ihtiyaçlarına uygun bir meydan olacak. Daha önce maket üzerinde projeyi incelemiştik. Kültür merkezi ve yaşam alanlarıyla birlikte Bursa'mız için çok faydalı olacak" diye konuştu.

Osmangazi Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Demir de, Osmangazi Meydanı'nın Bursa'ya vizyon katacak önemli bir proje olduğunu ifade ederek, "Bu meydan, Bursa'mıza güzellikler katacak. 80 bin metrekare inşaat alanı olan ve temeline 631 fore kazığın çakıldığı devasa bir proje. Allah, bir an önce bu projenin bitmesini ve meydanın vatandaşlarımızın hizmetine sunulmasını nasip etsin" dedi.

CHP Grup Sözcüsü Sefa Yılmaz, Osmangazi Meydanı ile ilgili olarak, "Osmangazi ve Bursa'ya yakışır bir meydan olacağına inanıyoruz. Osmangazi Belediyemizin bu çalışmasının yanındayız" ifadelerini kullanırken, İYİ Parti Grup Sözcüsü Büşra Şahin de Bursa için çok önemli bir proje kazandırıldığının altını çizerek, "Osmangazi Meydanı'nın şehir genelindeki vatandaşlarımız için faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu yüzden Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Meydanın olduğu bölgenin eskiden çöküntü bir alan olduğunu hatırlatan MHP Grup Sözcüsü Necati Çelik ise, "Bu güzel projenin Bursa'mız için hayırlı olacağına inanıyorum. Bursa'nın hem otopark ve ulaşım sorununa çare olacak, hem de şehir merkeziyle bağlantısını sağlayacak. Başkanımız Mustafa Dündar'a önemli hizmetinden dolayı teşekkür ederim" dedi.