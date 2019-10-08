Muhalefetten Trump'ın Türkiye tehdidine tepki: Türkiye tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir

Türkiye'nin Suriye'ye düzenlemesi muhtemel operasyonla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdit mesajlarına muhalefetten tepki geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda 'Türkiye kendi kararını kendi verecektir' mesajı verdiler.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'yi, Suriye'ye düzenlenmesi muhtemel harekatla ilgili tehdit ederken, "Eğer Türkiye benim eşsiz bilgeliğim dahilinde sınır dışında sayacağım bir şey yaparsa, Türkiye'nin ekonomisini yok ederim ve mahvederim (bunu daha önce de yaptım)" diye yazdı.

"TÜRKİYE KENDİ KARARINI VERECEKTİR"

Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç bir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Egemen ve bağımsız bir ülke olan Türkiye her konuda kendi kararını kendi verecektir."

"TÜRKİYE, BU TÜRDEN TEHDİTLERLE YÖNLENDİRİLEMEZ"

Temel Karamollaoğlu ise "Askeri politikalarda etkisi olmayan Trump, kendi iç kamuoyunu tatmin etmek için bu tür basit tehditlere başvurmaktadır. Türkiye, bu türden tehditlerle yönlendirilebilecek bir ülke değildir. Güvenliğini tehdit eden her durumda, kararlarını kendisi alabilecek yetkinliğe sahiptir" dedi.

"HADDİNİZİ BİLİN"

CHP'li Muharrem İnce de, Türkiye'nin ekonomisini tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'a sert çıktı. İnce, Trump'ın yaptığı açıklamalar hepimize karşı yapılmış açıklamalardır diyerek "Tehdit etiğiniz ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir, haddinizi bilin!" ifadelerini kullandı.