26.06.2019 17:56
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Muhalif olduğunu düşündüğü gence ağza alınmayacak hakaretler eden İBB çalışanı için karar verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Feyza Gündüz, muhalif olduğunu düşündüğü gencin izinsiz videosunu çekerek çok ağır hakaretlerde bulundu. Olay sonrası İBB Beyaz Masa'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "İlgili personelin kurumumuz ile ilişiği kesilmişti." ifadesi kullanıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Feyza Gündüz, muhalif olduğunu düşündüğü gencin izinsiz videosunu çekerek çok ağır hakaretlerde bulundu. İBB'de Halkla İlişkiler Departmanı'nda çalışan Gündüz, yerel seçim döneminde AK Parti 'nin çalışmalarına destek verdiği ortaya çıktı.

KOVULDU!

Feyza Gündüz, sadece saçlarını yeşile boyadığı için "muhalif" olduğunu düşündüğü gece ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Olayın sosyal medyada tepki toplamasının ardından İBB Beyaz Masa'nın Twitter adresinden açıklama yapıldı. Paylaşılan mesajda Feyza Gündüz'ün kurumla ilişiğinin kesildiği belirtildi.

Muhalif olduğunu düşündüğü gence ağza alınmayacak hakaretler eden İBB çalışanı için karar verildi.
Halkla İlişkiler , Twitter , İstanbul Büyükşehir Belediyesi , Güncel

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