Muhaliflerin İdlib'e başlattığı operasyondan ilk görüntüler geldi

Suriye 'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli ılımlı muhalifler, öğleden sonra İdlib 'in güneyine operasyon başlattı. Muhalifler, TSK'nın gözlem noktasının bulunduğu Serakib ilçesinin güneybatısında yer alan Neyrab köyüne girdi.

Köydeki rejim hedeflerine yönelik topçu atışlarının ardından karadan ilerlemeye başlayan ılımlı askeri muhalifler, rejime ait bir tank ve bir de zırhlı personel taşıyıcıyı imha ederken, bir tankı da ele geçirdi.

TSK, ESED REJİMİ HEDEFLERİNİ ÇNRA İLE VURDU

İHA'nın aktardığı bilgiye göre Türk Silahlı Kuvvetleri de Suriye'nin İdlib kentinin Serakib ilçesinde bulunan rejim hedeflerini vurmaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesinde bulunan rejim hedeflerini vurdu. TSK, Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile vurdu.

2 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde TSK unsurlarına yapılan saldırıda 2 askerimizin şehit olduğunu, 5 askerimizin de yaralandığını açıkladı.

50'DEN FAZLA REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 50'den fazla Rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap, 1 obüsün imha edildiği öğrenilmiştir" ifadelerine yer verildi.

İşte İdlib operasyonundan ilk görüntüler: