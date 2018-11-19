Muhammed Ali Spor Salonu Yeni Adresinde Hizmette

19 Kasım 2018 Pazartesi 09:12



19 Kasım 2018 Pazartesi 09:12

Efsane boksör Muhammed Ali'nin isminin verildiği Pursaklar Belediyesi Muhammed Ali Spor Salonu, Şehit Salim Akgül Parkı yanındaki sosyal tesiste hizmet vermeye başladı.Pursaklar Belediyesi tarafından daha önce Yavuz Bulvarı üzerinde yapılan Muhammed Ali Spor Salonu, ilçe merkezine taşındı. Son model teknoloji ile donatılan spor salonu, artık Pursaklar Belediyesi Eğitim, Kültür ve Sosyal Tesisleri'nde hizmet verecek. Kısa sürede çok sayıda üyeye ulaşan spor salonu, müdavimlerin rahat ve verimli kullanımına göre dizayn edildi. Fitness salonu, bilardo, masa tenisi gibi alanların yer aldığı Muhammed Ali Spor Salonu profesyonel danışmanlar eşliğinde hizmet veriyor. Tebessüm şehrinde yaşayan gençlerin, çocukların, kadınların en son teknoloji ve teknikler ile eğitildiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, "Amacımız çocuklarımızın, gençlerimizin ve hanım kardeşlerimizin profesyonel spor danışmanları eşliğinde yeni teknikler öğrenerek spor yapması, sağlıklı yaşamlarını sürdürüp tebessüm etmesidir. Büyük bir emek harcayarak yenilediğimiz sosyal tesisimiz ilçemiz için hayırlı olsun" dedi.Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi boksörü olarak bilinen ve bir dönem ringlerin yaşayan efsanesi olarak tabir edilen Muhammed Ali isminin Pursaklar'da yaşatılmasının önemine dikkat çeken Başkan Çetin, "Cesareti, duruşu ve kararlılığıyla tüm spor camiasına ilham kaynağı olan, yumruklarını mazlumlar için konuşturan Muhammed Ali'ye bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Muhammed Ali'nin hatırasına sahip çıkacağız ve onun spor anlayışını genç nesillere aktaracağız" diye konuştu. - ANKARA