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Muhammed Ali Temel: "2008'deki kupanın yanına bir kupa daha koymak istiyoruz"

Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe ile eşleşen Kayserispor'da Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Ali Temel, "Hedefimiz 2008'deki kupanın yanına bir kupa daha koymak.

20.12.2019 13:05 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:10 Muhammed Ali Temel:
Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda ile eşleşen 'da Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Ali Temel, "Hedefimiz 2008'deki kupanın yanına bir kupa daha koymak. Bununla ilgili de elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi TFF Hasan Doğan Eğitim ve Kamp Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kura sonrası Fenerbahçe ile eşleşen Kayserispor'da Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Ali Temel, basın mensuplarına açıklama yaptı. 2008 yılında Türkiye Kupası şampiyonu olduklarını hatırlatan Temel, "Hedefimiz 2008'deki kupanın yanına bir kupa daha koymak. Bununla ilgili de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Burada önemli olan dostluk ve centilmenlik içinde karşılaşma olması. Fenerbahçe dost kulübümüz. Güzel müsabakalar olacaktır. Tur atlayan taraf biz olmak istiyoruz. Bunu başaracak oyunu ortaya koyacağız. Kayserispor olarak istediğimiz ve özlediğimiz çıkışı gerçekleştireceğiz. Berna başkanımızın önderliğinde çalışmalar yapmaktayız. Kayserispor'a yakışan, hak eden ve mücadele eden futbolcularımız mutlaka var. Yeni transferlerle bu kadro güçlendirilecek. Özlediğimiz, istediğimiz yerde bitireceğiz ligi. Bu takım düşmeyecek. Şehir, taraftar, herkes inanıyor. Yeni transferle bunu başaracak güçteyiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Türkiye Kupası, Muhammed Ali, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

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