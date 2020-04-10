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Muhammed Ali ve Michael Jordan bu hafta sonu TRT Spor'da

TRT Spor, dünyada yayılan korona virüs salgını nedeniyle "Ev Hayat Dolu" kuşaklarıyla evde kalan sporseverleri ekran başına topluyor.

10.04.2020 14:00 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:00
Muhammed Ali ve Michael Jordan bu hafta sonu TRT Spor'da
TRT Spor , dünyada yayılan korona virüs salgını nedeniyle "Ev Hayat Dolu" kuşaklarıyla evde kalan sporseverleri ekran başına topluyor. Bu hafta sonu efsanevi sporculardan Michael Jordan ile Muhammed Ali'nin yaşam öyküsünün anlatıldığı iki ayrı belgesel izleyenlerin beğenisine sunulacak.
TRT'nin "Ev Hayat Dolu" sloganıyla hayata geçirilen zengin içerikli yeni yayın akışında sporseverlerde unutulmadı. Dünyaya nam salmış sporcularının belgesellerinden, unutulmaz maçlar TRT Spor ekranından izleyici ile buluşacak.
AİR JORDAN'IN KARİYERİNDEKİ BİLİNMEYENLER BU BELGESELDE: RİDES THE BUS
Dünyanın en ünlü sporcularından biri olan Michael Jordan'ın kariyerindeki bilinmeyenler, merak edilenler ve çok daha fazlasının anlatıldığı "Michael Jordan Rides The Bus" belgeseli ile sporseverler Jordan'ı biraz daha yakından tanıyacak. 2010 yapımı belgeselde babasının öldürülmesiyle sarsılan Jordan'ın kariyerinin zirvesindeyken profesyonel basketbolu bırakıp beyzbola başlamasının nedenleri keşfedilecek.
Michael Jordan Rides The Bus belgeseli 11 Nisan Cumartesi saat 12.00'de TRT Spor'da.
EN BÜYÜK'ÜN UNVAN KARŞILAŞMASI: MUHAMMED ALİ VE LARRY
74 yaşında hayata gözlerini yuman efsane boksör Muhammed Ali'nin 2 Ekim 1980'de Larry Holmes ile yaptığı unvan maçının hikayesini ekranlara geliyor. 2009 yapımı belgeselde boksu bıraktıktan iki yıl sonra Larry Holmes'un karşısına dünya şampiyonluğu unvanını dördüncü kez kazanmak için çıkan Ali'nin kariyeri ele alınıyor. Spor hayatı dışında da kendini milyonlara sevdiren Muhammed Ali'nin hayatını anlatan belgesel, izleyicileri keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.
Muhammed Ali ve Larry belgeseli 12 Nisan Pazar saat 12.00'de TRT Spor'da.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Michael Jordan, Muhammed Ali, Güncel
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