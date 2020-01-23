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Muhammed Ateş, Türkiye üçüncüsü oldu

Ankara'da yapılan Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonasında büyük bir başarıya imza atan Muhammed Ateş Türkiye üçüncüsü oldu.

23.01.2020 11:40 | Son Güncelleme: 23.01.2020 11:45Muhammed Ateş, Türkiye üçüncüsü oldu
'da yapılan Gençler Taekwondo Şampiyonasında büyük bir başarıya imza atan Muhammed Ateş Türkiye üçüncüsü oldu.

Ankara Taha Akgül Salonu'nda birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olan Şampiyonada Kayseri'yi temsil eden sporcu Muhammed Ateş bronz madalyanın sahibi oldu. Başarılı sporcu Muahmmed Ateş elde ettiği bu başarı ile şubat ayında İstanbul'da yapılacak olan Turkish Open Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı elde etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Muhammed Ateş'i ve antrenörü Ayşegül Kılıç'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Türkiye, Ankara, Spor

Kaynak: İHA

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