Haberler » Güncel » Muhammed bin Selman'dan Trump'a Bağdadi operasyonu tebriği

Muhammed bin Selman'dan Trump'a Bağdadi operasyonu tebriği

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump'ı terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesi nedeniyle tebrik etti.

29.10.2019 08:47

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyon nedeniyle tebrik ettiği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Trump ve Prens Bin Selman bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Muhammed bin Selman, DEAŞ lideri Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyondan dolayı Trump'ı tebrik ederken, Trump bin Selman'a "Suudi Arabistan'ın ABD ile devam eden güçlü ortaklığı" nedeniyle teşekkür etti.

Ayrıca görüşmede bölgesel ve ikili konular da ele alındı.

NE OLMUŞTU?

DEAŞ lideri Bağdadi, ABD Özel Kuvvetlerinin 8 helikopterle İdlib'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.

Trump, önceki gün yaptığı basın toplantısında, Bağdadi'nin bulunduğu evin altındaki tünellerden ucu kapalı olanlardan birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki üç çocukla birlikte öldüğünü açıklamıştı.

Öldürülen terör örgütü DEAŞ lideri BağdadiÖldürülen terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi'nin ceset kalıntıları denize bırakıldı

Muhammed bin Selman'dan Trump'a Bağdadi operasyonu tebriği

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya, Güncel


Son Dakika Güncel Haberleri
12:21 Alman eğitimci minik öğrencileri hayata hazırlıyor
12:20 Cam mozaiğinden yapılan dev Türk Bayrağı havadan görüntülendi
12:20 - Kanlı Geceye İlişkin Açıklama Yapan Kerbela Polisi: Sadece 1 Ölü Var, O da Cinayet
12:20 Pazarcıları vuran emekli polise tahliye
12:13 Gaziantep'te cumhuriyet bayramı
12:13 Hakkari şemdinli'de eda öğretmenin köpek sevgisi
12:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
29.10.2019 12:22:45