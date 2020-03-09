"Muhammed bin Selman, kasımdaki G20 Zirvesi'nden önce kral olmayı planlıyor"
Suudi Veliaht Prens bin Selman'ın en büyük rakibi amcası Prens Ahmed bin Abdulaziz'i tutuklatması ve kraliyet ailesi üyelerine karşı tasfiye hareketi başlatmasının sebebi olarak Riyad'da kasımda yapılması planlanan G20 Zirvesi'nden önce taht yolunu temizlemek istemesi gösterildi.
09.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:00
Suudi Veliaht Prens bin Selman'ın en büyük rakibi amcası Prens Ahmed bin Abdulaziz'i tutuklatması ve kraliyet ailesi üyelerine karşı tasfiye hareketi başlatmasının sebebi olarak Riyad 'da kasımda yapılması planlanan G20 Zirvesi'nden önce taht yolunu temizlemek istemesi gösterildi.
Kaynak: Dunya.com
Manşet
Haberler
Ekonomi
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Ekonomi
Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı
Ekonomi
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı
Ekonomi
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Ekonomi
Petrol fiyatlarının düşmesiyle Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi
Ekonomi
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı
Ekonomi
Türk Asil Hint Horozu üretimi yapan çiftçi, ayda 30 bin TL kazanıyor
Ekonomi
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı