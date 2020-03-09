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"Muhammed bin Selman, kasımdaki G20 Zirvesi'nden önce kral olmayı planlıyor"

Suudi Veliaht Prens bin Selman'ın en büyük rakibi amcası Prens Ahmed bin Abdulaziz'i tutuklatması ve kraliyet ailesi üyelerine karşı tasfiye hareketi başlatmasının sebebi olarak Riyad'da kasımda yapılması planlanan G20 Zirvesi'nden önce taht yolunu temizlemek istemesi gösterildi.

09.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:00
Suudi Veliaht Prens bin Selman'ın en büyük rakibi amcası Prens Ahmed bin Abdulaziz'i tutuklatması ve kraliyet ailesi üyelerine karşı tasfiye hareketi başlatmasının sebebi olarak Riyad 'da kasımda yapılması planlanan G20 Zirvesi'nden önce taht yolunu temizlemek istemesi gösterildi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Riyad, Ekonomi
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