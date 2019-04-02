Muhammed Emin Titiz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi BARTIN belediye başkan adayı Muhammed Emin Titiz oldu. Saadet Partisi adayı Muhammed Emin Titiz, BARTIN belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? BARTIN belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi BARTIN belediye başkan adayı Muhammed Emin Titiz ile ilgili seçim sonuçları ve BARTIN belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi BARTIN belediye başkan adayı Muhammed Emin Titiz oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte BARTIN belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. BARTIN aday yarışı ve BARTIN seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

BARTIN Seçim Bilgileri

BARTIN belediyesi için toplam sandık sayısının 154 olduğu belirlendi.

BARTIN belediyesi için açılan sandık sayısının ise 154 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

BARTIN belediyesi için katılım oranının ise % 80,25 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

BARTIN toplam seçmen sayısının ise 50.817 olduğu belirlendi.

BARTIN belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 40.783 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi BARTIN Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Titiz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi BARTIN belediye başkan adayı olarak gösterilen Muhammed Emin Titiz, BARTIN yarışında % 2,68 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Muhammed Emin Titiz toplamda 1.053 adet oy sayısına ulaştı.

Muhammed Emin Titiz Kimdir?

Muhammed Emin Titiz, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Bartın Belediye Başkan Adayı oldu.

Saadet Partisi BARTIN belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.