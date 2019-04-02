Muhammed Haydar Özdemir Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP NEVŞEHİR ACIGÖL belediye başkan adayı olan Muhammed Haydar Özdemir isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. NEVŞEHİR ACIGÖL ilçesinde toplam 4 aday ile yarışan Muhammed Haydar Özdemir isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP NEVŞEHİR ACIGÖL adayı Muhammed Haydar Özdemir kimdir? BTP NEVŞEHİR ACIGÖL adayı Muhammed Haydar Özdemir yüzde kaç oy aldı?

Muhammed Haydar Özdemir Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP NEVŞEHİR ACIGÖL belediye başkan adayı olarak gösterilen Muhammed Haydar Özdemir ACIGÖL ilçesinde % 0,12 oranında oy almıştır. ACIGÖL ilçesinde % 0,12 oranında oy olan Muhammed Haydar Özdemir adlı BTP adayı toplamda 4 adet oy sayısına ulaştı.

NEVŞEHİR ACIGÖL ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.